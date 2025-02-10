Налоговая отмечает, что собственник вправе использовать свое имущество для осуществления предпринимательской деятельности, кроме случаев, установленных законом.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Налоговая служба в Одесской области сообщает, является ли плательщиком налога на недвижимость физлицо, имеющее право собственности на нежилое помещение как ФЛП.

Отмечается, что Налоговым кодексом от 02.12.2010г. №2755-VI (с изменениями и дополнениями), (далее – Кодекс) подпунктом 266.1.1 пункта 266.1 статьи 266 определено, что плательщиками налога на недвижимое имущество являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, являющиеся владельцами объектов жилой и/или нежилой недвижимости.

Согласно подпункту 266.2.1 пункта 266.2 статьи 266 Кодекса, объектом налогообложения являются объекты жилой и нежилой недвижимости, в том числе их доли и согласно подпункту 266.3.1 пункта 266.3 статьи 266 Кодекса, базой налогообложения и базы налогообложения.

Пунктом 1 ст. 320 Гражданского кодекса Украины от 16 января 2003 г. № 435-ІУ с изменениями и дополнениями (далее – ГКУ) определено, что собственник имеет право использовать свое имущество для осуществления предпринимательской деятельности, кроме случаев, установленных законом.

Субъектами права частной собственности есть физические и юридические лица.

Физические лица могут являться собственниками любого имущества, в том числе и недвижимого имущества коммерческого назначения, за исключением отдельных видов имущества, которые в соответствии с законом не могут им принадлежать (ст. 325 ГКУ).

Поскольку ст. 266 Налогового кодекса Украины не определен такой плательщик как физическое лицо – предприниматель, то такой плательщик – владелец объектов жилой и нежилой недвижимости платит налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, по нормам, предусмотренным для физических лиц.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.