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Является ли плательщиком налога на недвижимость физлицо, имеющее право собственности на нежилое помещение как ФЛП

20:03, 10 февраля 2025
Налоговая отмечает, что собственник вправе использовать свое имущество для осуществления предпринимательской деятельности, кроме случаев, установленных законом.
Является ли плательщиком налога на недвижимость физлицо, имеющее право собственности на нежилое помещение как ФЛП
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Налоговая служба в Одесской области сообщает, является ли плательщиком налога на недвижимость физлицо, имеющее право собственности на нежилое помещение как ФЛП.

Отмечается, что Налоговым кодексом от 02.12.2010г. №2755-VI (с изменениями и дополнениями), (далее – Кодекс) подпунктом 266.1.1 пункта 266.1 статьи 266 определено, что плательщиками налога на недвижимое имущество являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, являющиеся владельцами объектов жилой и/или нежилой недвижимости.

Согласно подпункту 266.2.1 пункта 266.2 статьи 266 Кодекса, объектом налогообложения являются объекты жилой и нежилой недвижимости, в том числе их доли и согласно подпункту 266.3.1 пункта 266.3 статьи 266 Кодекса, базой налогообложения и базы налогообложения.

Пунктом 1 ст. 320 Гражданского кодекса Украины от 16 января 2003 г. № 435-ІУ с изменениями и дополнениями (далее – ГКУ) определено, что собственник имеет право использовать свое имущество для осуществления предпринимательской деятельности, кроме случаев, установленных законом.

Субъектами права частной собственности есть физические и юридические лица.

Физические лица могут являться собственниками любого имущества, в том числе и недвижимого имущества коммерческого назначения, за исключением отдельных видов имущества, которые в соответствии с законом не могут им принадлежать (ст. 325 ГКУ).

Поскольку ст. 266 Налогового кодекса Украины не определен такой плательщик как физическое лицо – предприниматель, то такой плательщик – владелец объектов жилой и нежилой недвижимости платит налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, по нормам, предусмотренным для физических лиц.

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налоговая ФЛП налоги

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