В Украине запустили электронный сервис Е-Пчеловодство

Аграрии и пчеловоды смогут интегрировать свои бизнесы через новый сервис «Е-Пчеловодство».

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Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщило о запуске первого этапа электронного сервиса «Е-Пчеловодство», что позволит аграриям заблаговременно информировать пчеловодов о применении средств защиты растений. Этот сервис будет способствовать предотвращению отравления пчел и обеспечению эффективного пчелоопыления, что является важным для аграрного сектора.

Новое решение предоставит аграриям возможность вести электронный журнал обработки земельных участков средствами защиты растений, подавать заявки на поиск пасечников для размещения пасек, а также выбирать соответствующие земельные участки и период обработки. Кроме того, аграрии смогут информировать пчеловодов, чей бизнес находится в радиусе 8 км от обрабатываемых участков.

С другой стороны, пчеловоды также получат возможность интегрировать свои пасеки в систему, выбирать тип выращиваемых культур, а также подавать заявки на поиск аграриев, которые нуждаются в опылении. Благодаря этому сервису, пчеловоды смогут устанавливать геопозиции своих пасек и взаимодействовать с аграриями для обеспечения более эффективного сотрудничества.

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