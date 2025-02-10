Практика судов
  1. В Украине

В Украине запустили электронный сервис Е-Пчеловодство

11:42, 10 февраля 2025
Аграрии и пчеловоды смогут интегрировать свои бизнесы через новый сервис «Е-Пчеловодство».
В Украине запустили электронный сервис Е-Пчеловодство
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщило о запуске первого этапа электронного сервиса «Е-Пчеловодство», что позволит аграриям заблаговременно информировать пчеловодов о применении средств защиты растений. Этот сервис будет способствовать предотвращению отравления пчел и обеспечению эффективного пчелоопыления, что является важным для аграрного сектора.

Новое решение предоставит аграриям возможность вести электронный журнал обработки земельных участков средствами защиты растений, подавать заявки на поиск пасечников для размещения пасек, а также выбирать соответствующие земельные участки и период обработки. Кроме того, аграрии смогут информировать пчеловодов, чей бизнес находится в радиусе 8 км от обрабатываемых участков.

С другой стороны, пчеловоды также получат возможность интегрировать свои пасеки в систему, выбирать тип выращиваемых культур, а также подавать заявки на поиск аграриев, которые нуждаются в опылении. Благодаря этому сервису, пчеловоды смогут устанавливать геопозиции своих пасек и взаимодействовать с аграриями для обеспечения более эффективного сотрудничества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Минагрополитики

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В ВСУ с 10 февраля вступила в силу новая программа базовой военной подготовки

Новая программа базовой общевойсковой подготовки будет с акцентом на психологическую устойчивость и содержит «маршевую» подготовку для формирования выносливости военнослужащих, отметили в Минобороны.

Верховная Рада рассмотрит законопроект о передаче военного имущества, в том числе вооружения и боевой техники, к сфере управления СБУ

Законопроектом, который рекомендовано принять за основу, предлагается усовершенствовать нормативно-правовые предписания, предусматривающие наличие у СБУ военного имущества и управления им.

Конфискация активов за серьезные нарушения санкций — в Офисе Президента объяснили суть законопроекта об ответственности за обход санкций

Законопроект Президента предлагает определить, что понимается под обходом санкций и предусмотреть следующие его формы: приобретение заблокированных активов или совершение действий по их перемещению, преобразованию, сокрытию или маскировке.

Верховный Суд решил, что назначение участнику боевых действий пенсии по возрасту не является основанием для увольнения с военной службы по призыву во время мобилизации

Мужчина просил обязать воинскую часть уволить его с военной службы в связи с назначением досрочной пенсии по возрасту как лицу, которому предоставлен статус участника боевых действий – как Верховный Суд аргументировал отказ

Верховный Суд согласился с тем, что отказ пограничников студенту иностранного вуза в пересечении границы противоправный – детали дела

Суды указали, что решение пограничников об отказе в пересечении государственной границы в данном случае является вмешательством в свободу передвижения.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Кравчук
    Володимир Кравчук
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Антон Геращенко
    Антон Геращенко
    Перший заступник міністра внутрішніх справ України у 2019-2021 рр.
  • Юрій Войтко
    Юрій Войтко
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Володимир Завальнюк
    Володимир Завальнюк
    завідувач кафедри Національного університету «Одеська юридична академія»
  • Марат Коваль
    Марат Коваль
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду