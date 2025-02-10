В Україні запустили електронний сервіс Є-Бджільництво

Аграрії та бджолярі зможуть інтегрувати свої бізнеси через новий сервіс «Є-Бджільництво».

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Міністерство аграрної політики та продовольства України повідомило про запуск першого етапу електронного сервісу «Є-Бджільництво», що дозволить аграріям завчасно інформувати бджолярів про застосування засобів захисту рослин. Цей сервіс сприятиме запобіганню отруєння бджіл та забезпеченню ефективного бджолозапилення, що є важливим для аграрного сектору.

Нове рішення надасть аграріям можливість вести електронний журнал обробки земельних ділянок засобами захисту рослин, подавати заявки на пошук пасічників для розміщення пасік, а також вибирати відповідні земельні ділянки та період обробки. Крім того, аграрії зможуть інформувати бджолярів, чий бізнес знаходиться в радіусі 8 км від оброблюваних ділянок.

З іншого боку, бджолярі також отримають можливість інтегрувати свої пасіки в систему, вибирати тип вирощуваних культур, а також подавати заявки на пошук аграріїв, які потребують запилення. Завдяки цьому сервісу, бджолярі зможуть встановлювати геопозиції своїх пасік та взаємодіяти з аграріями для забезпечення більш ефективної співпраці.

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