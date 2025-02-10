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Чи є платником податку на нерухомість фізособа, яка має право власності на нежитлове приміщення як ФОП

20:03, 10 лютого 2025
Податкова зазначає, що власник має право використовувати своє майно для здійснення підприємницької діяльності, крім випадків, встановлених законом.
Чи є платником податку на нерухомість фізособа, яка має право власності на нежитлове приміщення як ФОП
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Податкова служба в Одеській області повідомляє, чи є платником податку на нерухомість фізособа, яка має право власності на нежитлове приміщення як ФОП.

Зазначається, що Податковим кодексом від 02.12.2010 р. №2755-VI (із змінами та доповненнями), (далі – Кодекс) підпунктом 266.1.1 пункту 266.1 статті 266 визначено, що платниками податку на нерухоме майно  є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

Відповідно до підпункту 266.2.1 пункту 266.2 статті 266 Кодексу, об’єктом оподаткування є об’єкти житлової та  нежитлової нерухомості, в тому числі їх частки та згідно з підпунктом 266.3.1 пункту 266.3 статті 266 Кодексу, базою  оподаткування є загальна площа об’єктів житлової та  нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток.

Пунктом 1 ст. 320 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-ІУ зі змінами і доповненнями (далі – ЦКУ) визначено,  що власник має право використовувати своє майно для здійснення підприємницької діяльності, крім випадків, встановлених законом.

Суб’єктами права приватної власності є фізичні та юридичні особи.

Фізичні особи можуть бути власниками будь-якого майна, в тому числі і нерухомого майна комерційного призначення, за винятком окремих видів майна, які відповідно до закону не можуть їм належати (ст. 325 ЦКУ).

Оскільки ст. 266 Податкового кодексу України не визначено такого платника як фізична особа – підприємець, то такий платник – власник об’єктів житлової та нежитлової нерухомості сплачує податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за нормами, передбаченими для фізичних осіб.

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