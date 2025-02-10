Потап, или с недавних пор Slavic Balagan, дал 3-часовое интервью Дудю на русском

В интервью с российским журналистом Потапа заявил, что Украина – страна, где ничего нет.

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Алексей Потапенко, известный украинский продюсер и певец, стал фигурой, которая снова попала в центр внимания из-за своего интервью российскому журналисту Юрию Дудю. Известно, что после начала полномасштабного вторжения Потап уже неоднократно попадал в скандалы из-за своей позиции, но на этот раз он удивил своих поклонников еще больше.

Недавно он взял псевдоним Slavic Balagan и, в разговоре с Дудем, назвал Украину «страной, где ничего нет». Интервью длилось более трех часов и стало первым большим общением артиста с российским журналистом после начала войны.

Потап признал, что его решение дать интервью может не понравиться части украинцев, однако он подчеркнул, что это была возможность донести свою точку зрения.

«Если бы я делал это ради имиджа, я бы сказал тебе, что не понимаю вашего языка, и отказался бы давать тебе интервью вообще. Я - человек, я работаю, я живу. Мне интересно, интересен ты как собеседник, интересна твоя аудитория. У меня есть позиция. Я полностью погрузился в работу на международных рынках, я строю международный холдинг, это отнимает колоссальное количество времени. Поэтому пришло время проявиться, и ну тебя я уже точно смотрю, и с тобой интересно поговорить», - сказал Потап.

Несмотря на заявления, что он является украинцем и не пропагандирует русский язык, Потап дал интервью на русском. Он пояснил, что, как и президент Украины и министр иностранных дел, готов донести проукраинскую позицию на любом языке, чтобы обратиться к другой аудитории.

«Я же знаю украинский язык, я владею, я украинец. Когда нужно донести проукраинскую позицию на другом языке, я это делаю. Могу это делать на русском, украинском, испанском, английском. Наш президент это делает, министр иностранных дел это делал. Чтобы донести другой аудитории проукраинскую позицию»,- отметил Алексей.

В ходе разговора Потап также рассказал о запрете на въезд в Россию, своем «заочном» поступлении в тероборону, проблемах со здоровьем, отношениях с женой Настей Каменских и многом другом.

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