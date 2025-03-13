Самолет спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа приземлился в Москве

Стив Уиткофф прибыл в РФ для проведения переговоров.

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Самолет специального посланника президента США Стива Уиткоффа, который утром 13 марта вылетел из Катара, приземлился в Москве.

Напомним, Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня, предложенное США. Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявляла, что Уиткофф отправится в Москву для проведения переговоров относительно прекращения огня в Украине.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь сообщал, что американская сторона встретится с россиянами. Но он не уточнил, кто входит в переговорную группу.

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