Верховный Суд обнародовал анализ состояния осуществления правосудия при рассмотрении хозяйственных дел за 2024 год

Средняя эффективность судопроизводства местных хозяйственных судов составила 100,7% в 2024 году.

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Хозяйственные суды Украины продолжают осуществлять правосудие, соблюдая международные и европейские стандарты, что обеспечивает доступ к правосудию даже в условиях военного положения. Это способствует стабильности бизнес-среды и защите прав субъектов хозяйствования. Об этом сообщила пресс-служба Верховного Суда.

Местные хозяйственные суды стало демонстрируют высокие показатели эффективности осуществления судопроизводства - средний показатель составляет 100,7% (в прошлом году он был ниже - 97,8%).

В соответствии с рекомендациями Европейской комиссии по вопросам эффективности правосудия стандартом, который свидетельствует об эффективности осуществления судопроизводства является показатель 95-105%.

Следует отметить и положительную динамику в сокращении сроков рассмотрения. Так, в среднем рассмотрение дел хозяйственными судами в 2024 году составило 86 дней, тогда как в 2023 году - 89, в то же время апелляционные суды рассматривали дела в среднем 77 дней. Процент рассмотрения дел (эффективность) в среднем - 100 %.

Большинство судебных решений судов апелляционной инстанции (70 %, а в 2023 году - 72 %) не обжалуется и вступает в законную силу по истечении срока подачи кассационной жалобы.

В то же время в КХС ВС в 2024 году эффективность (процент рассмотрения дел от поступлений) осуществления судопроизводства составляет 97,5 %. Этот показатель улучшился по сравнению с предыдущим годом (96,4 %).

Срок рассмотрения дел КХС ВС в течение 2024 года уменьшился до 69 дней с 72 в 2023 году при увеличении уровня нагрузки на судей.

В 2024 году сохранилась тенденция к уменьшению отмены судебных решений с направлением на новое рассмотрение. Такая положительная тенденция в вопросе отмены судебных решений не наблюдалась с начала работы КХС ВС, а сформировалась в 2023 году и продолжилась в 2024-м.

Как и в довоенные периоды, большинство дел КХС ВС в прошлом году было рассмотрено в судебных заседаниях с участием сторон - 85 % (в 2023 году - 81 %), или 4,7 тыс. дел, из которых в режиме видеоконференции - 2,2 тыс., что на 30,6 % больше, чем в 2023 году, когда их количество составляло 1,7 тыс.

С целью обеспечения постоянства и единства судебной практики КХС ВС в течение 2024 года передал на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда 59 дел, из них 22 - для отступления от правовых позиций других кассационных судов, 11 - для отступления от выводов Большой Палаты ВС, еще 11 - для решения исключительной правовой проблемы, 7 дел передано, как по ч. 4, так и по ч. 5 ст. 302 ХПК. Кроме этого, рассмотрено 45 % дел, которые находились на рассмотрении объединенной палаты КХС ВС с начала года.

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