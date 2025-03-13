Верховний Суд оприлюднив аналіз стану здійснення правосуддя при розгляді господарських справ за 2024 рік

Середня ефективність судочинства місцевих господарських судів становила 100,7% у 2024 році.

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Господарські суди України продовжують здійснювати правосуддя, дотримуючись міжнародних і європейських стандартів, що забезпечує доступ до правосуддя навіть в умовах воєнного стану. Це сприяє стабільності бізнес-середовища та захисту прав суб’єктів господарювання. Про це повідомила пресслужба Верховного Суду.

Місцеві господарські суди стало демонструють високі показники ефективності здійснення судочинства – середній показник становить 100,7 % (минулого року він був нижчий – 97,8 %).

Відповідно до рекомендацій Європейської комісії з питань ефективності правосуддя стандартом, який свідчить про ефективність здійснення судочинства є показник 95–105 %.

Слід відзначити й позитивну динаміку у скороченні строків розгляду. Так, у середньому розгляд справ господарськими судами у 2024 році становив 86 днів, тоді як у 2023 році – 89, водночас апеляційні суди розглядали справи в середньому 77 днів. Відсоток розгляду справ (ефективність) в середньому – 100 %.

Більшість судових рішень судів апеляційної інстанції (70 %, а в 2023 році – 72 %) не оскаржується та набирає законної сили після закінчення строку подання касаційної скарги.

Водночас у КГС ВС у 2024 році ефективність (відсоток розгляду справ від надходжень) здійснення судочинства становить 97,5 %. Цей показник покращився порівняно з попереднім роком (96,4 %).

Строк розгляду справ КГС ВС протягом 2024 року зменшився до 69 днів із 72 у 2023 році при збільшенні рівня навантаження на суддів.

У 2024 році збереглася тенденція до зменшення скасування судових рішень з направленням на новий розгляд. Така позитивна тенденція в питанні скасування судових рішень не спостерігалася від початку роботи КГС ВС, а сформувалася у 2023 році й продовжилась у 2024-му.

Як і в довоєнні періоди, більшість справ КГС ВС торік була розглянута в судових засіданнях за участю сторін – 85 % (у 2023 році – 81 %), або 4,7 тис. справ, з яких у режимі відеоконференції – 2,2 тис., що на 30,6 % більше, ніж у 2023 році, коли їх кількість становила 1,7 тис.

З метою забезпечення сталості та єдності судової практики КГС ВС протягом 2024 року передав на розгляд Великої Палати Верховного Суду 59 справ, із них 22 – для відступу від правових позицій інших касаційних судів, 11 – для відступу від висновків Великої Палати ВС, ще 11 – для вирішення виключної правової проблеми, 7 справ передано, як за ч. 4, так і за ч. 5 ст. 302 ГПК. Крім цього, розглянуто 45 % справ, які перебували на розгляді об'єднаної палати КГС ВС із початку року.

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