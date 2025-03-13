Практика судів
  1. Суд інфо

Верховний Суд оприлюднив аналіз стану здійснення правосуддя при розгляді господарських справ за 2024 рік

13:16, 13 березня 2025
Середня ефективність судочинства місцевих господарських судів становила 100,7% у 2024 році.
Верховний Суд оприлюднив аналіз стану здійснення правосуддя при розгляді господарських справ за 2024 рік
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Господарські суди України продовжують здійснювати правосуддя, дотримуючись міжнародних і європейських стандартів, що забезпечує доступ до правосуддя навіть в умовах воєнного стану. Це сприяє стабільності бізнес-середовища та захисту прав суб’єктів господарювання. Про це повідомила пресслужба Верховного Суду.

Місцеві господарські суди стало демонструють високі показники ефективності здійснення судочинства – середній показник становить 100,7 % (минулого року він був нижчий – 97,8 %).

Відповідно до рекомендацій Європейської комісії з питань ефективності правосуддя стандартом, який свідчить про ефективність здійснення судочинства є показник 95–105 %.

Слід відзначити й позитивну динаміку у скороченні строків розгляду. Так, у середньому розгляд справ господарськими судами у 2024 році становив 86 днів, тоді як у 2023 році – 89, водночас апеляційні суди розглядали справи в середньому 77 днів. Відсоток розгляду справ (ефективність) в середньому – 100 %.

Більшість судових рішень судів апеляційної інстанції (70 %, а в 2023 році – 72 %) не оскаржується та набирає законної сили після закінчення строку подання касаційної скарги.

Водночас у КГС ВС у 2024 році ефективність (відсоток розгляду справ від надходжень) здійснення судочинства становить 97,5 %. Цей показник покращився порівняно з попереднім роком (96,4 %).

Строк розгляду справ КГС ВС протягом 2024 року зменшився до 69 днів із 72 у 2023 році при збільшенні рівня навантаження на суддів.

У 2024 році збереглася тенденція до зменшення скасування судових рішень з направленням на новий розгляд. Така позитивна тенденція в питанні скасування судових рішень не спостерігалася від початку роботи КГС ВС, а сформувалася у 2023 році й продовжилась у 2024-му.

Як і в довоєнні періоди, більшість справ КГС ВС торік була розглянута в судових засіданнях за участю сторін – 85 % (у 2023 році – 81 %), або 4,7 тис. справ, з яких у режимі відеоконференції – 2,2 тис., що на 30,6 % більше, ніж у 2023 році, коли їх кількість становила 1,7 тис.

З метою забезпечення сталості та єдності судової практики КГС ВС протягом 2024 року передав на розгляд Великої Палати Верховного Суду 59 справ, із них 22 – для відступу від правових позицій інших касаційних судів, 11 – для відступу від висновків Великої Палати ВС, ще 11 – для вирішення виключної правової проблеми, 7 справ передано, як за ч. 4, так і за ч. 5 ст. 302 ГПК. Крім цього, розглянуто 45 % справ, які перебували на розгляді об'єднаної палати КГС ВС із початку року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховний Суд КАС ВС господарські суди

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Верховній Раді засекретили дані про закордонні поїздки голови комітету з питань свободи слова Ярослава Юрчишина — документ

Інформація про джерела фінансування закордонних візитів голови комітету з питань свободи слова Ярослава Юрчишина є службовою інформацію, вказали у Верховній Раді.

Рада Європи прийняла міжнародну конвенцію про захист адвокатів

Згідно з Конвенцією, держави повинні забезпечити адвокатам можливість виконувати свої професійні обов’язки, не піддаючись жодним фізичним нападам, загрозам, переслідуванням або залякуванням, а також ніяким неправомірним перешкодам або втручанням.

Парламент схвалив за основу законопроект про грошову компенсацію невикористаних днів відпусток військовослужбовців

Верховна Рада прийняла законопроект, за яким невикористані дні відпусток військовослужбовців підлягають грошовій компенсації, яка виплачується у рік звільнення військовослужбовців зі служби.

Верховна Рада прийняла закон про знижку у 50% при добровільній сплаті штрафу ТЦК

Крім знижки в 50% штрафу від ТЦК, прийнятий закон також передбачає, що стосовно ухилянтів, які добровільно підуть служити, закриють адміністративні провадження за порушення військового обліку.

Верховна Рада прийняла закон про дистанційну сплату штрафів через Резерв+

Закон передбачає, що українці можуть сплатити штраф у застосунку Резерв+.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Маргарита Сокоренко
    Маргарита Сокоренко
    уповноважений у справах Європейського суду з прав людини
  • Сергій Демченко
    Сергій Демченко
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики