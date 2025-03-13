Літак спецпосланника Трампа Стіва Віткоффа приземлився у Москві

Стів Віткофф прибув до РФ для проведення переговорів.

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Літак спецпосланця президента США Стіва Віткоффа, який вранці 13 березня вилетів із Катару, приземлився у Москві.

Нагадаємо, що Україна погодилася на 30-денне припинення вогню, запропоноване США. Прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт заявляла, що Віткофф на цьому тижні вирушить до Москви для проведення переговорів щодо припинення вогню в Україні.

Президент США Дональд Трамп, у свою чергу, повідомляв, що американська сторона найближчим часом зустрінеться з росіянами. Але він не уточнив, хто входить до переговорної групи.

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