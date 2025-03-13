Літак спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа попрямував у бік Росії

Літак Стіва Віткоффа вилетів із Катару у бік Росії.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Літак Gulfstream G650ER спецпосланця президента США Дональда Трампа Близьким Сходом Стіва Віткоффа вилетів з Катару в бік Росії. Відповідну інформацію опубліковано на порталі Flightradar.

Інформація про рейс, у тому числі про місця вильоту та прильоту, прихована. Однак на карті можна побачити траєкторію літака.

Зокрема, бізнес-джет типу Gulfstream G650 вилетів із Катару у бік Єгипту, де здійснив розворот на північ. Далі він через Туреччину полетів у бік Європи.

На даний момент він знаходиться над територією Польщі та рухається у бік Росії.

Раніше прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт заявляла, що Віткофф на цьому тижні вирушить до Москви для проведення переговорів щодо припинення вогню в Україні.

Президент США Дональд Трамп, у свою чергу, повідомляв, що американська сторона найближчим часом зустрінеться з росіянами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.