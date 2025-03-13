Самолет спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа направился в сторону России

Самолет Стива Уиткоффа вылетел из Катара в сторону России.

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Самолет Gulfstream G650ER спецпосланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа вылетел из Катара в сторону России. Соответствующая информация опубликована на портале Flightradar.

Информация о рейсе, в том числе о местах вылета и прилета, скрыта. Однако на карте можно увидеть траекторию самолета.

В частности, бизнес-джет типа Gulfstream G650 вылетел из Катара в сторону Египта, где совершил разворот на север. Далее он через Турцию полетел в сторону Европы.

На данный момент он находится над территорией Польши и движется в сторону России.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявляла, что Уиткофф на этой неделе отправится в Москву для проведения переговоров относительно прекращения огня в Украине.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь сообщал, что американская сторона встретится с россиянами.

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