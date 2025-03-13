Мы не хотим быть американцами, — лидер партии, победившей на парламентских выборах в Гренландии

Лидер партии, одержавшей победу на парламентских выборах в Гренландии, заявил, что жители острова должны сами определять свое будущее в процессе движения к независимости от Дании.

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Как известно, в Гренландии состоялись досрочные парламентские выборы. На них победу одержала партия Demokraatit. Ее лидер Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что гренландцы не хотят становиться американцами, пишет The Hill.

Он подчеркнул, что жители острова должны самостоятельно решать свое будущее в процессе движения к независимости от Дании.

«Мы не хотим быть американцами. И мы не хотим быть датчанами. Мы хотим быть гренландцами, и в будущем мы хотим обрести собственную независимость. И мы хотим сами построить свою страну», – заявил Нильсен.

Ранее президент США Дональд Трамп, выразил заинтересованность в покупке Гренландии.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что «мы не продаемся и не будем продаваться».

Как писала «Судебно-юридическая газета» премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сказал, что не считает, что США применят силу, чтобы забрать Гренландию.

Также стало известно, что Дания выразила готовность обсудить ужесточение безопасности в Гренландии и увеличение военного присутствия США на острове.

В то же время вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что США не нужно использовать военную силу в Гренландии.

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