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В Гренландии стартовали досрочные парламентские выборы

17:00, 11 марта 2025
Избиратели выбирают 31 члена своего законодательного органа – Инацисартуту.
В Гренландии стартовали досрочные парламентские выборы
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В Гренландии 11 марта стартовали досрочные парламентские выборы на фоне призывов президента США Дональда Трампа к острову войти в состав США. Об этом сообщает CNN.

Избиратели выбирают 31 члена своего законодательного органа – Инацисартут. Выборы проводятся каждые четыре года.

Все пять партий в парламенте Гренландии заявили, что не хотят, чтобы эта территория стала частью Соединённых Штатов. Их ключевые подразделения сосредоточены на экономической, социальной и экологической политике.

В настоящее время наибольшее количество мест в Инацисартуте занимает партия инуитов Ataqatigiit, или «Общество народа», вместе со своим коалиционным партнером Siumut, или «Вперёд». Обе партии выступают за независимость и пообещали созвать референдум о отделении острова от Дании, не уточняя, когда именно состоится голосование.

Издание добавляет, что Дания управляла Гренландией как колонией до 1953 года, когда остров получил больше полномочий самоуправления. Затем, в 2009 году, он получил дополнительные полномочия в сферах полезных ископаемых, полиции и судов. Однако Дания по-прежнему контролирует безопасность, оборону, внешнюю и монетарную политику. Гренландия также получает преимущества от членства Дании в Европейском Союзе и НАТО.

Согласно соглашению 2009 года с Данией, Гренландия может законно провозгласить независимость, но только после проведения референдума.

Ранее президент США Дональд Трампвыразил заинтересованность в покупке Гренландии.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что «мы не продаемся и не будем продаваться».

Как писала «Судебно-юридическая газета» премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сказал, что не считает, что США применят силу, чтобы забрать Гренландию.

Также стало известно, что Дания выразила готовность обсудить ужесточение безопасности в Гренландии и увеличение военного присутствия США на острове.

В то же время вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что США не нужно использовать военную силу в Гренландии.

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