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У Гренландії стартували дострокові парламентські вибори

17:00, 11 березня 2025
Виборці обирають 31 члена свого законодавчого органу ‒ Інацісартуту.
У Гренландії стартували дострокові парламентські вибори
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У Гренландії 11 березня стартували дострокові парламентські вибори на тлі закликів президента США Дональда Трампа до острова увійти до складу США. Про це повідомляє CNN.

Виборці обирають 31 члена свого законодавчого органу ‒ Інацісартуту. Вибори відбуваються кожні чотири роки.

Усі п’ять партій у парламенті Гренландії заявили, що не хочуть, щоб ця територія стала частиною Сполучених Штатів. Їхні ключові підрозділи більше зосереджені на економічній, соціальній та екологічній політиці.

Наразі найбільшу кількість місць в Інацісартуті має партія інуїтів Ataqatigiit, або “Громада народу”, разом зі своїм партнером по коаліції Сіумут, або “Вперед”. Обидві партії виступають за незалежність і пообіцяли скликати референдум щодо відділення острова від Данії, не уточнюючи, коли це голосування відбудеться.

Видання додає, що Данія керувала Гренландією як колонією до 1953 року, коли острів отримав більше повноважень самоврядування. Потім, у 2009 році, він отримав більше повноважень, що стосуються корисних копалин, поліції та судів. Але Данія все ще контролює безпеку, оборону, зовнішню та монетарну політику. Гренландія також отримує переваги від членства Данії в Європейському Союзі та НАТО.

Згідно з угодою 2009 року з Данією, Гренландія може законно проголосити незалежність, але лише після проведення референдуму.

Раніше президент США Дональд Трампвисловив зацікавленість у купівлі Гренландії.

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що «ми не продаємося і не будемо продаватися».

Як писала «Судово-юридична газета», прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо сказав, що не вважає, що США застосують силу, щоб забрати Гренландію.

Водночас  віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що США не потрібно використовувати військову силу у Гренландії.

США зможуть викупити Гренландію лише за згодою Великої Британії, сказав колишній міністр Данії. 

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