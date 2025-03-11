В Одесі після обстрілу в повітря потрапили небезпечні речовини — жителям радять обмежити перебування на вулиці

Як повідомлялося, російська армія завдала чергового шахедного удару по Одесі, внаслідок якого спалахнула сильна пожежа на резервуарах з паливом. Через загоряння у повітря потрапила значна кількість забруднюючих речовин та продуктів горіння. Про це повідомляє Одеська міськрада.
«Внаслідок пожеж у повітря потрапила значна кількість забруднюючих речовин, продуктів горіння», - йдеться в повідомленні.
В мерії також зазначили, що до поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано за можливості не перебувати на вулиці, чи використовувати респіратор, а також закрити вдома вікна та двері, щоб запобігти потраплянню диму в приміщення.
КП «Муніципальний центр екологічної безпеки» Одеської міської ради та ДУ «Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» наразі проводять спостереження за станом атмосферного повітря, про результати повідомлять пізніше.
Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що у Києві останнім часом фіксують суттєвий рівень забрудненості повітря.
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