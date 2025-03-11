В Одесі після обстрілу в повітря потрапили небезпечні речовини — жителям радять обмежити перебування на вулиці

До покращення ситуації з якістю повітря одеситам рекомендовано по можливості не перебувати на вулиці.

Фото: ДСНС

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Як повідомлялося, російська армія завдала чергового шахедного удару по Одесі, внаслідок якого спалахнула сильна пожежа на резервуарах з паливом. Через загоряння у повітря потрапила значна кількість забруднюючих речовин та продуктів горіння. Про це повідомляє Одеська міськрада.

«Внаслідок пожеж у повітря потрапила значна кількість забруднюючих речовин, продуктів горіння», - йдеться в повідомленні.

В мерії також зазначили, що до поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано за можливості не перебувати на вулиці, чи використовувати респіратор, а також закрити вдома вікна та двері, щоб запобігти потраплянню диму в приміщення.