Смог у Києві — в якому районі столиці найгірша якість повітря

У більшості районів столиці фіксують суттєвий рівень забрудненості повітря.

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Як писала «Судово-юридична газета», у Києві зранку 8 березня стоїть смог з сильним запахом диму, особливо на лівому березі. Зазначимо, що жителі Києва уже не перший день скаржаться на таку проблему.

Сьогодні киянам радять до поліпшення ситуації із повітрям зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці та пити багато води.

Індекс якості атмосферного повітря станом 8 березня 2025 року, розрахований за формулою NowCast (US EPA), досягнув значення 125. Тобто стан повітря шкідливий рівень для чутливих груп.

За даними моніторингів, Київ наразі посідає 9 місце у світі за забрудненістю, обігнавши китайський Шанхай.

Зазначимо, що у Київській міській державній адміністрації заявили, що рівень забрудненості атмосферного повітря у місті високий.

Зокрема, фіксується підвищення концентрації завислих речовин (пилу). Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря називають пожежі в екосистемі Київської області та метеорологічні умови (зокрема, низька швидкість вітру), що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

Погана якість повітря спостерігається над усім містом, особливо відчувають запах гару жителі лівого берегу та центру столиці. Погана якість повітря точково спостерігається і у Святошинському та Голосіївському районах.



Нагадаємо, що у лютому у Києві була важка ситуація з якістю повітря. В Укргідрометцентрі заявляли про збільшення вмісту діоксиду азоту.

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