Причина у пожежах у Київській області та вітрі – у КМДА прокоментували, чому Київ накрив смог

У міській держадміністрації заявили, що рівень забрудненості атмосферного повітря у місті високий.

Джерело фото: Shuttersatock

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Як писала «Судово-юридична газета», у столиці 8 березня знову у повітрі відчувається неприємний запах диму, а лівий берег затягнуло смогом.

У Київській міській державній адміністрації заявили, що рівень забрудненості атмосферного повітря у місті високий.

Зокрема, фіксується підвищення концентрації завислих речовин (пилу). Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря, у КМДА називають пожежі в екосистемі Київської області та метеорологічні умови (зокрема, низька швидкість вітру), що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендують:

зачинити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

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