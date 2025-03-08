Причина в пожарах в Киевской области и ветре – в КГГА прокомментировали, почему Киев накрыло смогом

Как писала «Судебно-юридическая газета», в столице 8 марта снова ощущается неприятный запах дыма в воздухе, а левый берег затянуло смогом.
В Киевской городской государственной администрации заявили, что уровень загрязненности атмосферного воздуха в городе высокий.
В частности, зафиксировано повышение концентрации взвешенных веществ (пыли). Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха в КГГА называют пожары в экосистеме Киевской области и метеорологические условия (в частности, низкую скорость ветра), которые способствуют накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.
До улучшения ситуации с качеством воздуха рекомендуется:
• закрыть окна;
• ограничить пребывание на улице;
• пить много воды;
• если есть очиститель воздуха, включить его на максимум.
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