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Причина в пожарах в Киевской области и ветре – в КГГА прокомментировали, почему Киев накрыло смогом

09:25, 8 марта 2025
В городской госадминистрации заявили, что уровень загрязненности атмосферного воздуха в городе высокий.
Причина в пожарах в Киевской области и ветре – в КГГА прокомментировали, почему Киев накрыло смогом
Источник фото: Shuttersatock
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Как писала «Судебно-юридическая газета», в столице 8 марта снова ощущается неприятный запах дыма в воздухе, а левый берег затянуло смогом.

В Киевской городской государственной администрации заявили, что уровень загрязненности атмосферного воздуха в городе высокий.

В частности, зафиксировано повышение концентрации взвешенных веществ (пыли). Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха в КГГА называют пожары в экосистеме Киевской области и метеорологические условия (в частности, низкую скорость ветра), которые способствуют накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.

До улучшения ситуации с качеством воздуха рекомендуется:

• закрыть окна;
• ограничить пребывание на улице;
• пить много воды;
• если есть очиститель воздуха, включить его на максимум.

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Киев КГГА

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