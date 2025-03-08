Киев затянуло густым смогом с неприятным запахом – в КГГА не комментируют причины

В Киеве утром 8 марта стоит смог с сильным запахом дыма, особенно на левом берегу.

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В столице 8 марта снова в воздухе ощущается неприятный запах дыма, а левый берег затянуло смогом. Отметим, что жители Киева уже не первый день жалуются на такую проблему.

В то же время, по состоянию на утро сегодняшнего дня, в КГГА не комментируют, что стало причиной ухудшения состояния воздуха.

Следует отметить, что на протяжении последней недели у киевлян наблюдается кашель.

Что делать при ухудшении качества воздуха

До улучшения ситуации с состоянием воздуха жителям рекомендуют закрыть окна, ограничить нахождение на улице, пить много воды, а если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

По данным SaveEcoBot, наиболее сложная и опасная ситуация с воздухом в некоторых районах левого берега – Днепровском и Дарницком.

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Позже в Киевской городской государственной администрации заявили, что уровень загрязненности атмосферного воздуха в городе высокий.

В частности, зафиксировано повышение концентрации взвешенных веществ (пыли). Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха в КГГА называют пожары в экосистеме Киевской области и метеорологические условия (в частности, низкую скорость ветра), которые способствуют накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.

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