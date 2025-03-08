США продолжают делиться с Украиной разведданными, но не всеми

Как указывается, Вашингтон не планирует ограничивать информацию, которая могла бы помочь Украине защитить себя.

Иллюстративное фото: Getty Images

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Соединенные Штаты продолжают делиться с Украиной разведданными, которые могут помочь украинским военным обороняться, однако «свернули» обмен любыми данными, которые украинская армия могла бы использовать для ударов по РФ. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух американских военных должностных лиц.

В частности, по словам должностных лиц, США не предоставляют информацию, которую украинские военные могли бы использовать для ударов по России.

Собеседники CNN добавили, что спутниковая система Starlink, на которую полагаются украинские военные, продолжает работать в Украине.

Как мы писали ранее, Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что Украина еще не получила информацию о том, каким образом будет ограничен доступ к разведывательным данным со стороны Соединенных Штатов, в то же время он указал, что ведется работа над альтернативами и, если это будет необходимо, данные будет предоставлять также Германия.

«Что касается обмена разведданными, мы еще не получили информацию о том, как это будет ограничено. Но мы уже работаем над альтернативами, и если это будет необходимо, то мы будем получать эти данные от Германии также», — заявил Умеров.

Как ранее мы писали, Франция предложила разведывательную помощь Украине после решения США приостановить обмен разведданными. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

По словам Лекорню, его страна готова предоставлять Киеву необходимую информацию.

Отметим, что советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Волц заявил, что идет подготовка к новому раунду переговоров между Соединенными Штатами и Украиной. На вопрос о приостановке обмена разведданными с Украиной Волц сказал, что США «сделали шаг назад, поставили на паузу и пересматривают все аспекты этих отношений».

Позже в Белом доме объяснили, почему приостановили военную помощь Украине.

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