Трамп опроверг спор между Маском и Рубио по поводу сокращения DOGE

Дональд Трамп отрицает, что между Илоном Маском и Марко Рубио возник спор.

Источник фото: Eric Lee/The New York Times

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Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ о конфликте между его госсекретарем Марко Рубио и Илоном Маском по поводу масштабного сокращения расходов на заседании Кабмина в Белом доме на этой неделе. Об этом пишет AP.

«Никакого спора не было, я был там», – заявил Трамп журналистам.

Трамп сказал, что сразу после встречи 6 марта он поручил министрам работать с Маском – миллиардером, который возглавляет Министерство эффективности правительства и проводит широкомасштабные сокращения государственных расходов.

«Илон прекрасно ладит с Марко», – сказал Трамп 7 марта. «И они оба делают фантастическую работу. Никакого спора нет».

В СМИ указывали, что конфликт возник после того, как Маск обвинил Рубио в том, что тот не сократил штат Госдепа, прямо критикуя его перед президентом Дональдом Трампом.

«Вы никого не уволили», — заявил Маск и добавил, что единственным уволенным мог быть разве что сотрудник из его же Департамента правительственной эффективности.

По данным NYT, Рубио уже несколько недель злился на Маска после того, как команда последнего закрыла Агентство США по международному развитию, а во время заседания Рубио наконец озвучил свои претензии.

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