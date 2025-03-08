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Трамп заперечив суперечку між Маском і Рубіо щодо скорочення DOGE

08:50, 8 березня 2025
Дональд Трамп заперечує, що між Ілоном Маском і Марко Рубіо виникла суперечка.
Трамп заперечив суперечку між Маском і Рубіо щодо скорочення DOGE
Джерело фото: Eric Lee/The New York Times
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Президент США Дональд Трамп заперечив повідомлення ЗМІ про суперечку між його держсекретарем Марко Рубіо та Ілоном Маском щодо масштабного урізання витрат на зустрічі Кабміну в Білому домі цього тижня. Про це пише АР.

«Жодної суперечки не було, я був там», – заявив Трамп журналістам.

Трамп сказав, що відразу після зустрічі 6 березня він доручив міністрам працювати з Маском – мільярдером, який керує Міністерством ефективності уряду та впроваджує широкомасштабні скорочення державних витрат.

«Ілон чудово ладнає з Марко», – сказав Трамп 7 березня. «І вони обидва виконують фантастичну роботу. Жодної суперечки немає».

У ЗМІ вказували, що конфлікт виник після того, як Маск звинуватив Рубіо в тому, що той не скоротив штат Держдепу, прямо критикуючи його перед президентом Дональдом Трампом.

«Ви не звільнили нікого», — заявив Маск і додав, що єдиним звільненим міг бути хіба що співробітник з його ж Департаменту урядової ефективності.

За даними NYT, Рубіо вже кілька тижнів гнівався на Маска після того, як команда останнього закрила Агентство США з міжнародного розвитку, а під час засідання Рубіо також нарешті озвучив свої претензії.

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США Дональд Трамп Ілон Маск Рубіо

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