Трамп заперечив суперечку між Маском і Рубіо щодо скорочення DOGE

Дональд Трамп заперечує, що між Ілоном Маском і Марко Рубіо виникла суперечка.

Джерело фото: Eric Lee/The New York Times

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заперечив повідомлення ЗМІ про суперечку між його держсекретарем Марко Рубіо та Ілоном Маском щодо масштабного урізання витрат на зустрічі Кабміну в Білому домі цього тижня. Про це пише АР.

«Жодної суперечки не було, я був там», – заявив Трамп журналістам.

Трамп сказав, що відразу після зустрічі 6 березня він доручив міністрам працювати з Маском – мільярдером, який керує Міністерством ефективності уряду та впроваджує широкомасштабні скорочення державних витрат.

«Ілон чудово ладнає з Марко», – сказав Трамп 7 березня. «І вони обидва виконують фантастичну роботу. Жодної суперечки немає».

У ЗМІ вказували, що конфлікт виник після того, як Маск звинуватив Рубіо в тому, що той не скоротив штат Держдепу, прямо критикуючи його перед президентом Дональдом Трампом.

«Ви не звільнили нікого», — заявив Маск і додав, що єдиним звільненим міг бути хіба що співробітник з його ж Департаменту урядової ефективності.

За даними NYT, Рубіо вже кілька тижнів гнівався на Маска після того, як команда останнього закрила Агентство США з міжнародного розвитку, а під час засідання Рубіо також нарешті озвучив свої претензії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.