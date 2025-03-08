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Єрмак анонсував збільшення участі бізнеса у Раді з підтримки підприємства та залучення до неї Уряду

08:33, 8 березня 2025
За словами Андрія Єрмака, це прискорить розв’язання актуальних питань і захистить бізнес від тиску правоохоронних органів чи органів контролю.
Єрмак анонсував збільшення участі бізнеса у Раді з підтримки підприємства та залучення до неї Уряду
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Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час зустрічі у форматі відеоконференції з членами Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану вказав на потребу вдосконалення Ради, а також зробити її роботу більш універсальною. Зокрема, шляхом збільшення кількості підприємців у ній та залучення представників уряду, а також створення секретаріату.

«Це така платформа, яка дає змогу напрацьовувати рекомендації і яка сьогодні формує, акумулює все, що йде від бізнесу: проблематику, пропозиції, рекомендації, поради. Щоб усе це було сформовано в чіткі документи, які б надавали уряду й Президенту України для ухвалення важливих рішень», – зауважив він.

За словами Андрія Єрмака, це прискорить розв’язання актуальних питань і захистить бізнес від тиску правоохоронних органів чи органів контролю.

Крім того, після досягнення справедливого й тривалого миру такий механізм взаємодії між владою та бізнесом сприятиме відбудові країни.

«Ми повинні повернути людей, створити умови для повернення іноземних інвестицій. Тому що іноземні інвестиції є однією з майбутніх гарантій безпеки. Україні буде потрібна нова економічна стратегія й точно умови, за яких бізнес почуватиметься не просто комфортно, а дуже поважним, потрібним», – підсумував очільник Офісу Глави держави.

У свою чергу, представники бізнесу підтримали пропозицію про створення секретаріату зі сподіванням, що покращення координаціх зробить роботу Ради ефективнішою.

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бізнес уряд офіс президента Андрій Єрмак

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