До складу Наглядової ради Агенції оборонних закупівель Міноборони увійшли Іван Гаврилюк та Станіслав Гайдер

Уряд затвердив нових членів Наглядової ради Агенції оборонних закупівель Міноборони.

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Кабінет міністрів затвердив нових членів Наглядової ради Агенції оборонних закупівель Міноборони.

Так, за поданням міністра оборони, до складу Наглядової ради як представники держави увійшли Іван Гаврилюк та Станіслав Гайдер.

Іван Гаврилюк — перший заступник міністра оборони, фахівець у сфері військової логістики, який знається на процесах забезпечення Збройних сил України.

Станіслав Гайдер — ексзаступник міністра оборони, який відповідав за інституційний розвиток і має досвід у сфері запобігання корупції.

«Їхня експертиза сприятиме ефективній і прозорій роботі Агенції оборонних закупівель, яка є ключовим інструментом для забезпечення Сил оборони України», — наголосили у Міністерстві оборони.

Раніше повідомлялося, що гендиректор закупівельної агенції Міноборони Арсен Жумаділов залишає посаду.

До обрання нового керівника обов'язки покладуть на виконавчого директора Андрія Созанського.

Додамо, раніше міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що контракт із головою АОЗ Мариною Безруковою продовжено не буде. А держпідприємство «Агенція оборонних закупівель» заявило, що працюватиме в штатному режимі попри рішення Міністра оборони Рустема Умєрова не продовжувати контракт із Мариною Безруковою. Крім того, посли G7 відреагували на зміну керівництва Агенції оборонних закупівель.

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