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В состав Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок Минобороны вошли Иван Гаврилюк и Станислав Гайдер

21:40, 7 марта 2025
Правительство утвердило новых членов Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок Минобороны.
В состав Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок Минобороны вошли Иван Гаврилюк и Станислав Гайдер
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Кабинет министров утвердил новых членов Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок Минобороны.

Так, по представлению министра обороны, в состав Наблюдательного совета в качестве представителей государства вошли Иван Гаврилюк и Станислав Гайдер.

Иван Гаврилюк — первый заместитель министра обороны, специалист в сфере военной логистики, который хорошо разбирается в процессах обеспечения Вооруженных сил Украины.

Станислав Гайдер — бывший заместитель министра обороны, отвечавший за институциональное развитие и имеющий опыт в сфере предотвращения коррупции.

«Их экспертиза будет способствовать эффективной и прозрачной работе Агентства оборонных закупок, которое является ключевым инструментом для обеспечения Сил обороны Украины», — подчеркнули в Министерстве обороны.

Ранее сообщалось, что гендиректор закупочного агентства Минобороны Арсен Жумадилов покидает должность.

До избрания нового руководителя обязанности возложат на исполнительного директора Андрея Созанского.

Добавим, ранее министр обороны Рустем Умеров сообщил, что контракт с главой АОЗ Мариной Безруковой продлен не будет.

А госпредприятие «Агентство оборонных закупок» заявило, что будет работать в штатном режиме, несмотря на решение Министра обороны Рустема Умерова не продлевать контракт с Мариной Безруковой.

Кроме того, послы G7 отреагировали на смену руководства Агентства оборонных закупок.

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оборона публичные закупки Минобороны

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