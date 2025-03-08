Ермак анонсировал увеличение участия бизнеса в Совете по поддержке предпринимательства и привлечение к нему Правительства

По словам Андрея Ермака, это ускорит решение актуальных вопросов и защитит бизнес от давления правоохранительных органов или органов контроля.

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Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак во время встречи в формате видеоконференции с членами Совета по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения указал на необходимость совершенствования Совета, а также на то, что его работа должна стать более универсальной. В частности, за счет увеличения количества предпринимателей в его составе, привлечения представителей Правительства, а также создания секретариата.

«Это такая платформа, которая позволяет разрабатывать рекомендации и которая сегодня формирует, аккумулирует все, что идет от бизнеса: проблематику, предложения, рекомендации, советы. Чтобы все это было оформлено в четкие документы, которые передавались бы правительству и Президенту Украины для принятия важных решений», – отметил он.

По словам Андрея Ермака, это ускорит решение актуальных вопросов и защитит бизнес от давления правоохранительных органов или органов контроля.

Кроме того, после достижения справедливого и долгосрочного мира такой механизм взаимодействия между властью и бизнесом будет способствовать восстановлению страны.

«Мы должны вернуть людей, создать условия для возвращения иностранных инвестиций. Потому что иностранные инвестиции являются одной из будущих гарантий безопасности. Украине понадобится новая экономическая стратегия и, безусловно, условия, при которых бизнес будет чувствовать себя не просто комфортно, а очень уважаемым и востребованным», – подытожил глава Офиса Президента.

В свою очередь, представители бизнеса поддержали предложение о создании секретариата с надеждой, что улучшение координации сделает работу Рады более эффективной.

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