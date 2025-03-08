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США продовжують ділитися з Україною розвідданими, але не всіма

09:12, 8 березня 2025
Як вказується, Вашингтон не планує обмежувати інформацію, яка могла б допомогти Україні захистити себе.
США продовжують ділитися з Україною розвідданими, але не всіма
Ілюстративне фото: Getty Images
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Сполучені Штати продовжують ділитися з Україною розвідданими, які можуть допомогти українським військовим захищатися, однак «згорнули» обмін будь-якими даними, які українська армія могла б використати для ударів по РФ. Про це повідомляє CNN із посиланням на двох американських військових посадовців.

Зокрема, за словами посадовців, США не надають інформацію, яку українські військові могли б використати для ударів по Росії.

Співрозмовники CNN додали, що супутникова система Starlink, на яку покладаються українські військові, працює в Україні.

Як ми писали раніше, міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що Україна ще не отримала інформацію щодо того, яким чином буде обмежений доступ до розвідувальних даних з боку Сполучених Штатів, водночас він вказав, що триває робота над альтернативами і, якщо це буде необхідно, дані надаватиме Німеччина також.

«Щодо обміну розвідданими ми ще не отримали інформацію, щодо того, як це буде обмежено. Але ми вже працюємо над альтернативами, і якщо це буде необхідно, то ми отримуватимемо ці дані від Німеччини також», — сказав Умєров.

Як раніше ми писали, Франція запропонувала розвідувальну допомогу Україні після рішення США призупинити обмін розвідданими. Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

За словами Лекорню, його країна готова надавати Києву необхідну інформацію.

Зазначимо, що радник президента США Дональда Трампа з питань нацбезпеки Майк Волц заявив, що триває підготовка до нового раунду перемовин між Сполученими Штатами та Україною. Водночас на питання про призупинення обміну розвідданими з Україною Волц сказав, що США «зробили крок назад та ставлять на паузу і переглядають усі аспекти цих відносин».

Згодом у Білому домі пояснили, чому призупинили військову допомогу Україні.

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США

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