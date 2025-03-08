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Київ затягнуло густим смогом з неприємним запахом – у КМДА не коментують причини

08:57, 8 березня 2025
У Києві зранку 8 березня стоїть смог з сильним запахом диму, особливо на лівому березі.
Київ затягнуло густим смогом з неприємним запахом – у КМДА не коментують причини
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У столиці 8 березня знову у повітрі відчувається неприємний запах диму, а лівий берег затягнуло смогом. Зазначимо, що жителі Києва уже не перший день скаржаться на таку проблему.

Водночас, станом на ранок сьогоднішнього дня, у КМДА не коментують, що стало причиною погіршення стану повітря.

Слід зауважити, що останній тиждень у киян спостерігається кашель.

Що роботи при погіршенні якості повітря

До поліпшення ситуації зі станом повітря жителям рекомендують зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води, а якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

За даними SaveEcoBot, найбільш складна та небезпечна ситуація з повітрям у деяких районах лівого берега – Дніпровському та Дарницькому.

Оновлено

Згодом у Київській міській державній адміністрації заявили, що рівень забрудненості атмосферного повітря у місті високий. 

Зокрема, фіксується підвищення концентрації завислих речовин (пилу). Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря, у КМДА називають пожежі в екосистемі Київської області та метеорологічні умови (зокрема, низька швидкість вітру), що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

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Київ КМДА

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