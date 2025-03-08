Володимир Зеленський привітав жінок з 8 березня: Дякуємо за вашу стійкість

Президент привітав з Міжнародним днем боротьби за права жінок і мир.

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Президент України Володимир Зеленський привітав жінок 8 березня з Міжнародним днем боротьби за права жінок і мир.

«На передовій і в тилу, у лікарнях, школах, в оборонці та бізнесі – усюди є наші українські жінки. Кожна на своєму місці, ви примножуєте нашу спільну силу, допомагаєте, рятуєте, захищаєте, підтримуєте тих, хто поруч, надихаєте та ведете вперед. Сьогодні Міжнародний день боротьби за права жінок і мир. Але кожен день – ваш день. І кожен день має стати днем миру.

Героїчні. Сильні. Професійні. Рішучі. Дякуємо за вашу стійкість, яка щодня зміцнює Україну», - наголосив глава держави.

Зазначимо, що після зупинки фінансування USAID у медіа стало менше матеріалів про необхідність заборонити святкувати 8 березня. Про це зазначили народні депутати.

«Ось що зупинка USAID робить. Вже немає матеріалів, що не можна нікого вітати, що не можна дарувати квіти і взагалі це заборонене свято. Повертаємось трохи до реальності», - йдеться у повідомленні.

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