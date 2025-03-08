У Білому домі анонсували візит генсека НАТО Марка Рютте до Вашингтона

На візит очікують наступного тижня.

Джерело фото: Reuters

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У Білому домі очікують на візит генерального секретаря НАТО Марка Рютте під час якого обговорять зокрема, питання щодо припинення війни Росії проти України. На візит очікують наступного тижня. Як пише Укрінформ, про це заявив 7 березня у Білому домі радник президента США з питань національної безпеки Майк Волтц.

«Президент мав численні розмови та візити президента Франції Макрона, прем’єр-міністра Великої Британії Стармера. Наступного тижня приїде генеральний секретар НАТО», - зауважив Волтц в контексті зусиль адміністрації США щодо врегулювання війни в Україні.

Він додав, що американська команда працює на цьому напрямі в посиленому режимі, й наступного тижня він і держсекретар Рубіо матимуть зустрічі в Саудівській Аравії з українською делегацією.

«Ми будемо залучатися до човникової дипломатії і продовжувати використовувати керівництво (президента Трампа – ред.), а також ті важелі впливу, які ми маємо», - зауважив Волтц.

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