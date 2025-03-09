У ТЦК нагадали, які соціальні послуги можуть отримати звільнені з полону люди та їхні родичі

Особи, звільнені з неволі, або члени їхніх сімей можуть звернутися із заявою чи зверненням і отримати низку послуг.

Фото: fakty.com.ua

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Донецький обласний ТЦК та СП нагадав, які соціальні послуги можуть отримати звільнені з полону люди та їхні родичі.

Особи, звільнені з неволі, або члени їхніх сімей можуть звернутися із заявою чи зверненням і отримати такі послуги:

- Соціальна реабілітація – стаціонарна чи напівстаціонарна допомога для осіб із порушенням функцій організму. Вона включає навчання, розвиток та підтримку соціально-побутових навичок.

- Паліативний догляд – створення умов для проживання чи перебування, догляд, спостереження за станом здоров’я, сприяння наданню медичних послуг, забезпечення технічними засобами реабілітації.

- Транспортні послуги – перевезення маломобільних осіб спеціальним транспортом, зокрема соціальним таксі.

- Фізичний супровід осіб із інвалідністю – допомога в пересуванні громадськими місцями, транспортом, під час відвідування закладів освіти, установ чи організацій.

- Послуги перекладу жестовою мовою – для осіб із порушеннями слуху.

- Персональний асистент – допомога у догляді, фізичний супровід, сприяння інтеграції у суспільство та забезпечення самостійності.

У ТЦК додали, що соціальні послуги підбираються індивідуально відповідно до потреб кожної людини чи сім’ї.

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