Шеринг автомобілей — які опції доступні для підприємців

Юридичні особи можуть призначити належного користувача на транспортний засіб.

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Головний сервісний центр МВС нагадав, що юридичні особи можуть призначити належного користувача онлайн.

У відомстві зазначають, що за два місяці 2025 року у Кабінет водія для бізнесу юридичні компанії призначили 3071 належного користувача та скасували – 272.

«За допомогою шерингу авто підприємства можуть ефективніше управляти своїми транспортними засобами та оптимізувати робочий процес. А в разі порушення ПДР відповідальність нестиме не власник, а той, хто керував авто», - зазначили у МВС.

Для підприємців доступні такі опції:

- перегляд автопарку компанії, включаючи страховку, марку та номер автомобіля;

- призначення чи скасування належного користувача;

- отримання інформації про статус замовлених послуг;

- інформація про штрафи та їх реквізити.

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