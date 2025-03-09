Шеринг автомобілей — які опції доступні для підприємців

Головний сервісний центр МВС нагадав, що юридичні особи можуть призначити належного користувача онлайн.
У відомстві зазначають, що за два місяці 2025 року у Кабінет водія для бізнесу юридичні компанії призначили 3071 належного користувача та скасували – 272.
«За допомогою шерингу авто підприємства можуть ефективніше управляти своїми транспортними засобами та оптимізувати робочий процес. А в разі порушення ПДР відповідальність нестиме не власник, а той, хто керував авто», - зазначили у МВС.
Для підприємців доступні такі опції:
- перегляд автопарку компанії, включаючи страховку, марку та номер автомобіля;
- призначення чи скасування належного користувача;
- отримання інформації про статус замовлених послуг;
- інформація про штрафи та їх реквізити.
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