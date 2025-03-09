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Посадовець Одеської міськради погорів на хабарі за безперешкодне оформлення документів на будівництво

07:36, 9 березня 2025
Чиновник вимагав забар за дозвіл на реконструкцію нежитлового приміщення під адміністративно-офісні цілі.
Посадовець Одеської міськради погорів на хабарі за безперешкодне оформлення документів на будівництво
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Правоохоронці викрили та повідомили про підозру посадовцю Департаменту архітектури та містобудування Одеської міської ради у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди.

Як повідомила Одеська обласна прокуратура, підозрюваний вимагав 2 000 доларів США у представника комерційної структури за видачу дозволу на виконання будівельних робіт. Йдеться про реконструкцію нежитлового приміщення під адміністративно-офісні цілі по вулиці Ланжеронівській в Одесі.

«За ці кошти він обіцяв не чинити перешкод підприємцю та забезпечити отримання необхідних документів», - повідомили у прокуратурі.

Посадовця затримали під час одержання обумовленої суми неправомірної вигоди.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади.

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прокуратура Одеса

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