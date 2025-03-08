У Мінсоцполітики пояснили, як оформити допомогу при усиновленні дитини

Усиновлювачі дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, мають право на отримання допомоги при усиновленні.

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Мінсоцполітики пояснює, як оформити допомогу при усиновленні дитини.

Усиновлювачі дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, мають право на отримання допомоги при усиновленні.

Розмір допомоги і графік виплат такі самі, як при народженні дитини.

Станом на зараз загальна сума становить 41 280 грн на одну дитину, з яких 10 320 грн виплачується одноразово, а решта суми – рівними частинами упродовж 36 місяців.

Допомога призначається на кожну усиновлену дитину на підставі рішення суду про її усиновлення за умови, що звернення за призначенням допомоги надійшло не пізніше 12 місяців з дати набуття законної сили рішенням суду.

Якщо дитину усиновило подружжя, допомога нараховується одному з них на їхній розсуд. Якщо усиновила одна особа – допомогу отримує вона. Особа, яка звертається за допомогою при усиновленні, має бути громадянином/громадянкою України і постійно проживати на її території.

Подати заяву на призначення допомоги при усиновленні дитини можна офлайн до місцевого органу соціального захисту населення, ЦНАП або онлайн на порталі Дія.

Як подати заяву офлайн

До заяви встановленого зразка, яка заповнюється на місці, потрібно додати:

копію свідоцтва про народження дитини, виданого державним органом реєстрації актів цивільного стану після внесення змін до актового запису про народження дитини на підставі рішення суду про усиновлення дитини;

копію рішення суду про усиновлення дитини.

Під час подання заяви усиновлювач/ка має показати паспорт або інший документ, який посвідчує особу.

Якщо усиновлювачами є подружжя – заяву подає один з них.

Як подати заяву через Дію

Заява на призначення допомоги при усиновленні дитини подається за посиланням.

Алгоритм подання:

Натиснути кнопку «Подати заяву» та авторизуватись. Вказати дані дитини або дітей, на яких має бути призначено допомогу. Обрати спосіб отримання допомоги. Вказати дані про судове рішення про усиновлення. Підписати заяву електронним підписом або Дія.Підписом та надіслати.

Заяву отримує орган соціального захисту населення. Статус розгляду заяви відображатиметься в особистому кабінеті на порталі Дія.

Коли заяву буде розглянуто, заявник отримає сповіщення на електронну пошту, до якої «прив’язана» Дія.

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