У ДПС пояснили, чи може підприємець використовувати залишки алкоголю та тютюну після завершення ліцензії

У податковій повідомили, що платники податків повинні ретельно планувати свої запаси продукції та своєчасно поновлювати ліцензію, щоб уникнути можливих порушень законодавства.

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Головне управління ДПС у Київській області зазначило, що платники податків, які здійснюють роздрібну чи оптову торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами або рідинами для електронних сигарет, часто стикаються з питанням: що робити із залишками такої продукції після завершення терміну дії ліцензії.

У відомстві наголошують, що суб’єкт господарювання може використати такі залишки лише для власного споживання, але не має права їх реалізовувати чи передавати іншим особам – як фізичним, так і юридичним.

Це пояснюється нормами Закону України від 18 червня 2024 року №3817-IX «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (далі – Закон № 3817).

Відповідно до положень цього закону:

- Роздрібна торгівля – це діяльність із продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет кінцевому споживачеві за наявності відповідної ліцензії.

- Оптова торгівля – це реалізація зазначеної продукції іншим суб’єктам господарювання, які мають ліцензію на відповідну діяльність.

- Передача залишків продукції іншим особам (у тому числі безоплатно) прирівнюється до реалізації, що без ліцензії заборонено.

Податковий кодекс України (пп. 14.1.202 п. 14.1 ст. 14) визначає продаж як будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатного надання товарів.

З урахуванням викладеного, суб’єкт господарювання, у якого закінчився термін дії ліцензії на роздрібну (оптову) торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, не може реалізовувати (передавати) іншим особам (як фізичним особам, так і суб’єктам господарювання) залишки такої продукції, але може використати їх для власного споживання.

Отже, платники податків повинні ретельно планувати свої запаси продукції та своєчасно поновлювати ліцензію, щоб уникнути можливих порушень законодавства.

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