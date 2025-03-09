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В ГНС объяснили, может ли предприниматель использовать остатки алкоголя и табака после завершения лицензии

08:12, 9 марта 2025
В налоговой сообщили, что налогоплательщики должны тщательно планировать свои запасы продукции и своевременно обновлять лицензию, чтобы избежать возможных нарушений законодательства.
В ГНС объяснили, может ли предприниматель использовать остатки алкоголя и табака после завершения лицензии
Фото: depositphotos
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Главное управление ГНС в Киевской области отметило, что налогоплательщики, осуществляющие розничную или оптовую торговлю алкогольными напитками, табачными изделиями или жидкостями для электронных сигарет, часто сталкиваются с вопросом: что делать с остатками такой продукции после завершения срока действия лицензии.

В ведомстве подчеркивают, что субъект хозяйствования может использовать такие остатки только для собственного потребления, но не имеет права их реализовывать или передавать другим лицам – как физическим, так и юридическим.

Это объясняется нормами Закона Украины от 18 июня 2024 года №3817-IX «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, спиртовых дистиллятов, биоэтанола, алкогольных напитков, табачных изделий, табачного сырья, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и топлива» (далее – Закон № 3817).

В соответствии с положениями этого закона:

  • Розничная торговля – это деятельность по продаже алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет конечному потребителю при наличии соответствующей лицензии.
  • Оптовая торговля – это реализация указанной продукции другим субъектам хозяйствования, имеющим лицензию на соответствующую деятельность.
  • Передача остатков продукции другим лицам (в том числе безвозмездно) приравнивается к реализации, что без лицензии запрещено.

Налоговый кодекс Украины (пп. 14.1.202 п. 14.1 ст. 14) определяет продажу как любые операции, осуществляемые согласно договорам купли-продажи, мены, поставки и другим хозяйственным, гражданско-правовым договорам, которые предусматривают передачу прав собственности на такие товары за плату или компенсацию независимо от сроков её предоставления, а также операции по безвозмездному предоставлению товаров.

Учитывая изложенное, субъект хозяйствования, у которого истек срок действия лицензии на розничную (оптовую) торговлю алкогольными напитками, табачными изделиями, жидкостями, используемыми в электронных сигаретах, не может реализовывать (передавать) другим лицам (как физическим, так и субъектам хозяйствования) остатки такой продукции, но может использовать их для собственного потребления.

Таким образом, налогоплательщики должны тщательно планировать свои запасы продукции и своевременно обновлять лицензию, чтобы избежать возможных нарушений законодательства.

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ГНС

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