Минздрав вынес на общественное обсуждение изменения в правила отпуска обезболивающего налбуфина

Аптеки могут обязать хранить бумажный рецепт, по которому проданы лекарства, в течение трех лет.

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Министерство охраны здоровья вынесло на общественное обсуждение изменения в правила отпуска налбуфина – сильнодействующего опиоидного обезболивающего, которое может вызывать зависимость.

Причиной такого решения стали обращения в МОЗ по поводу роста неконтролируемого употребления налбуфина, хотя он не входит ни в стандарты лечения хронической боли, ни в перечень лекарств, которыми обеспечивают военных для оказания домедицинской помощи.

В частности, в МОЗ указывают, что в прошлом году в аптеках реализовано более 2,8 млн упаковок налбуфина, что на 23% больше, чем в 2023 году. За год было выписано 4 987 электронных рецептов, а погашено – 794 на 986 упаковок.

В то же время, использование налбуфина в больницах снижается: с почти 250 тысяч упаковок в 2021 году до 14 тысяч в 2024 году, объясняют в МОЗ.

В проекте изменений речь идет о запрете продажи налбуфина по бумажному рецепту. Исключение – аптеки из прифронтовых и временно оккупированных территорий, которые не имеют технической возможности выписывать электронный рецепт. Они смогут продавать налбуфин по бумажному рецепту, пока действует военное положение и еще три месяца после его завершения.

При этом такие аптеки будут обязаны хранить бумажный рецепт, по которому проданы лекарства, в течение трех лет.

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