В Украине со счетов подсанкционных российских олигархов Фридмана и Авена списали 137 млн гривен

Сначала средства пойдут на покупку военных облигаций, затем пополнят Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

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Агентство по розыску и менеджменту активов списало 137 млн. грн со счетов компаний, связанных с подсанкционными российскими олигархами Михаилом Фридманом и Петром Авеном. Об этом сообщает Арма.

Первоначально средства будут направлены на закупку военных облигаций. Затем – пополнят Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

В АРМА отметили, что благодаря утвержденным правительством изменениям в порядке управления санкционными активами, арестованным в рамках уголовных производств, АРМА получила возможность оперативно перечислять полученные средства в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

В ведомстве напомнили, что ранее АРМА уже списало 18 млн. долларов Фридмана и Авена.

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