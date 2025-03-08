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В Україні з рахунків підсанкційних російських олігархів Фрідмана і Авена списали 137 млн гривень

10:52, 8 березня 2025
Спочатку кошти підуть на купівлю військових облігацій, а потім поповнять Фонд ліквідації наслідків збройної агресії.
В Україні з рахунків підсанкційних російських олігархів Фрідмана і Авена списали 137 млн гривень
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Агентство з розшуку та менеджменту активів списало 137 млн грн з рахунків компаній, пов’язаних з підсанкційними російськими олігархами Михайлом Фрідманом та Петром Авеном. Про це повідомляє АРМА.

Спочатку кошти будуть спрямовані на закупівлю військових облігацій. Потім - поповнять Фонд ліквідації наслідків збройної агресії.

У АРМА зазначили, що завдяки затвердженим урядом змінам до порядку управління санкційними активами, які арештовані в рамках кримінальних проваджень, АРМА отримало можливість оперативно перераховувати отримані кошти до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

У відомстві нагадали, що раніше АРМА вже списало 18 млн доларів Фрідмана і Авена. 

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