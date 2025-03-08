Володимир Зеленський вказав створити нову військову адміністрацію на Дніпропетровщині

Президент Володимир Зеленський підписав указ 156/2025 про утворення Новопавлівської сільської військової адміністрації Синельниківського району Дніпропетровської області.
Зокрема, на виконання Закону України «Про правовий режим воєнного стану» Володимир Зеленський постановив:
Указ набирає чинності з дня його опублікування, тобто 7 березня.
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