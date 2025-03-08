Володимир Зеленський вказав створити нову військову адміністрацію на Дніпропетровщині

Президент підписав указ про створення військової адміністрації на Дніпропетровщині.

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Президент Володимир Зеленський підписав указ 156/2025 про утворення Новопавлівської сільської військової адміністрації Синельниківського району Дніпропетровської області.

Зокрема, на виконання Закону України «Про правовий режим воєнного стану» Володимир Зеленський постановив:

Утворити Новопавлівську сільську військову адміністрацію Синельниківського району Дніпропетровської області. Генеральному штабу Збройних Сил України, Дніпропетровській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» заходи, пов’язані з утворенням військової адміністрації, зазначеної у статті 1 цього Указу.

Указ набирає чинності з дня його опублікування, тобто 7 березня.

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