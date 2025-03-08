Суд в США постановив стягнути $24 млрд з Китаю та визнав його відповідальним за приховування початку пандемії Covid-19

Рішення було винесене у справі, поданій генеральним прокурором Міссурі.

Джерело фото: John Wayne Liston

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Федеральний суддя у штаті Міссурі у своєму рішенні 7 березня визнав китайський уряд відповідальним за приховування початку пандемії Covid-19 та накопичення засобів захисту. Суд ухвалив рішення про штраф у понад 24 мільярди доларів, який посадовці Міссурі пообіцяли стягнути шляхом конфіскації китайських активів. Про це пише The New York Times.

Позов, поданий генеральною прокуратурою Міссурі у квітні 2020 року, на початку пандемії, звинувачував китайський уряд у приховуванні інформації про існування та поширення вірусу, а також у припиненні постачання засобів індивідуального захисту усьому світу. Китайські офіційні посадовці заявили, що не визнають рішення суду.

У своєму рішенні суддя Стівен Н. Лімбо-молодший вказав, що «Китай вводив світ в оману щодо небезпеки та масштабів пандемії Covid-19» і «вдавався до монополістичних дій для накопичення засобів захисту». За його словами, ці дії ускладнили ранню реакцію на пандемію у США та зробили неможливим придбання достатньої кількості обладнання для медичних працівників.

Суддя Лімбо з Окружного суду США у Східному окрузі Міссурі виніс рішення проти Китаю, його правлячої Комуністичної партії, місцевих органів влади в Китаї, а також проти однієї з медичних установ та лабораторії у країні.

Генеральний прокурор Міссурі Ендрю Бейлі заявив, що це рішення притягує Китай до відповідальності за його дії.

«Китай відмовився з’явитися до суду, але це не означає, що він уникне відповідальності за невимовні страждання та економічне спустошення», – сказав Бейлі. «Ми маємо намір стягнути кожен цент шляхом конфіскації китайських активів, включаючи сільськогосподарські угіддя в Міссурі».

Представник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пен’юй заявив, що його уряд не визнає це рішення.

«Так званий позов не має жодних підстав у фактах, законі чи міжнародному прецеденті», – сказав він у заяві. «Китай не визнає і не приймає його. Якщо інтереси Китаю будуть порушені, ми рішуче вживемо відповідних контрзаходів відповідно до міжнародного права».

Поки що не зрозуміло, як і коли влада Міссурі може почати конфіскацію китайських активів, включаючи землю, як вони пообіцяли. Офіс Бейлі заявив, що може звернутися за допомогою до адміністрації Трампа у виявленні та вилученні цих активів.

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