Суд в США постановил взыскать $24 млрд с Китая и признал его ответственным за сокрытие начала пандемии Covid-19

Решение было вынесено по делу, поданному генеральным прокурором Миссури.

Источник фото: John Wayne Liston

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Федеральный судья в штате Миссури в своем решении 7 марта признал китайское правительство ответственным за сокрытие начала пандемии Covid-19 и накопление средств защиты. Суд вынес решение о штрафе в более чем 24 миллиарда долларов, который чиновники Миссури пообещали взыскать путем конфискации китайских активов. Об этом пишет The New York Times.

Иск, поданный генеральной прокуратурой Миссури в апреле 2020 года, в начале пандемии, обвинял китайское правительство в сокрытии информации о существовании и распространении вируса, а также в прекращении поставок средств индивидуальной защиты всему миру. Китайские официальные лица заявили, что не признают решение суда.

В своем постановлении судья Стивен Н. Лимбо-младший указал, что «Китай вводил мир в заблуждение относительно опасности и масштабов пандемии Covid-19» и «прибегал к монополистическим действиям для накопления средств защиты». По его словам, эти действия усложнили ранний ответ на пандемию в США и сделали невозможным приобретение достаточного количества оборудования для медицинских работников.

Судья Лимбо из Окружного суда США Восточного округа Миссури вынес решение против Китая, его правящей Коммунистической партии, местных органов власти в Китае, а также против одной из медицинских организаций и лаборатории в стране.

Генеральный прокурор Миссури Эндрю Бейли заявил, что это решение привлекает Китай к ответственности за его действия.

«Китай отказался явиться в суд, но это не значит, что он избежит ответственности за невыразимые страдания и экономическое разорение», – сказал Бейли. «Мы намерены взыскать каждый цент путем конфискации китайских активов, включая сельскохозяйственные земли в Миссури».

Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэньюй заявил, что его правительство не признает это решение.

«Так называемый иск не имеет никаких оснований в фактах, законе или международном прецеденте», – сказал он в заявлении. «Китай не признает и не принимает его. Если интересы Китая будут нарушены, мы решительно примем соответствующие контрмеры в соответствии с международным правом».

Пока не ясно, как и когда власти Миссури могут начать конфискацию китайских активов, включая землю, как они пообещали. Офис Бейли заявил, что может обратиться за помощью к администрации Трампа в выявлении и изъятии этих активов.

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