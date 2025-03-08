Практика судов
  1. В мире
  2. / Суд инфо

Суд в США постановил взыскать $24 млрд с Китая и признал его ответственным за сокрытие начала пандемии Covid-19

10:42, 8 марта 2025
Решение было вынесено по делу, поданному генеральным прокурором Миссури.
Суд в США постановил взыскать $24 млрд с Китая и признал его ответственным за сокрытие начала пандемии Covid-19
Источник фото: John Wayne Liston
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Федеральный судья в штате Миссури в своем решении 7 марта признал китайское правительство ответственным за сокрытие начала пандемии Covid-19 и накопление средств защиты. Суд вынес решение о штрафе в более чем 24 миллиарда долларов, который чиновники Миссури пообещали взыскать путем конфискации китайских активов. Об этом пишет The New York Times.

Иск, поданный генеральной прокуратурой Миссури в апреле 2020 года, в начале пандемии, обвинял китайское правительство в сокрытии информации о существовании и распространении вируса, а также в прекращении поставок средств индивидуальной защиты всему миру. Китайские официальные лица заявили, что не признают решение суда.

В своем постановлении судья Стивен Н. Лимбо-младший указал, что «Китай вводил мир в заблуждение относительно опасности и масштабов пандемии Covid-19» и «прибегал к монополистическим действиям для накопления средств защиты». По его словам, эти действия усложнили ранний ответ на пандемию в США и сделали невозможным приобретение достаточного количества оборудования для медицинских работников.

Судья Лимбо из Окружного суда США Восточного округа Миссури вынес решение против Китая, его правящей Коммунистической партии, местных органов власти в Китае, а также против одной из медицинских организаций и лаборатории в стране.

Генеральный прокурор Миссури Эндрю Бейли заявил, что это решение привлекает Китай к ответственности за его действия.

«Китай отказался явиться в суд, но это не значит, что он избежит ответственности за невыразимые страдания и экономическое разорение», – сказал Бейли. «Мы намерены взыскать каждый цент путем конфискации китайских активов, включая сельскохозяйственные земли в Миссури».

Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэньюй заявил, что его правительство не признает это решение.

«Так называемый иск не имеет никаких оснований в фактах, законе или международном прецеденте», – сказал он в заявлении. «Китай не признает и не принимает его. Если интересы Китая будут нарушены, мы решительно примем соответствующие контрмеры в соответствии с международным правом».

Пока не ясно, как и когда власти Миссури могут начать конфискацию китайских активов, включая землю, как они пообещали. Офис Бейли заявил, что может обратиться за помощью к администрации Трампа в выявлении и изъятии этих активов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд США деньги штраф / штрафы Китай

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Решение вопроса присутствия подозреваемого и его защитника во время следственных действий является правом органа досудебного расследования, а не обязанностью, за некоторыми исключениями — Верховный Суд

Верховный Суд указал, что вопрос о присутствии подозреваемого и его защитника во время проведения следственных действий, за исключением следственных действий, во время которых могут быть ограничены или нарушены права и законные интересы лица, относятся к компетенции органа досудебного расследования, и решение этих вопросов является правом такого органа, а не обязанностью.

После остановки финансирования USAID в СМИ стало меньше материалов о необходимости запретить праздновать 8 марта

8 марта 2025 года примечательно тем, что материалов на тему необходимости запретить этот праздник от общественных активистов стало меньше.

В Верховной Раде сообщили, что сведения о количестве и результатах заграничных визитов народных депутатов не подлежат раскрытию

«Это служебная информация» – так ответили в аппарате Верховной Рады на запрос относительно количества и источников финансирования официальных заграничных визитов председателя комитета по свободе слова Ярослава Юрчишина в Брюссель, Вену и другие места.

Верховная Рада рассмотрит законопроект о том, что Нацгвардия сможет применять средства принудительной остановки автомобиля, наручники и электрошокеры

Военнослужащих Национальной гвардии наделят правом применять средства принудительной остановки автомобиля, водитель которого не выполнил законные требования военнослужащего или пытается избежать прохождения контроля на КПП.

В Верховной Раде доработали законопроект, который предусматривал запрет обжалования решений в социальных спорах в Верховный Суд

Комитет переработал законопроект, которым изначально предлагалось убрать из законодательства возможность обжалования в Верховный Суд судебных решений по делам о социальных выплатах, в том числе военнослужащих и их семей

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео