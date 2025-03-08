После остановки финансирования USAID в СМИ стало меньше материалов о необходимости запретить праздновать 8 марта

8 марта 2025 года примечательно тем, что материалов на тему необходимости запретить этот праздник от общественных активистов стало меньше.

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После того, как новая администрация Белого дома приостановила финансирование грантов общественным организациям через USAID и Государственный департамент США, в украинском медийном пространстве стало меньше материалов о необходимости запрета на празднование Международного женского дня 8 марта. Об этом отмечают народные депутаты, в частности, Алексей Гончаренко.

"Вот что остановка USAID делает. Уже нет материалов, что нельзя никого приветствовать, что нельзя дарить цветы и вообще этот запретный праздник. Возвращаемся немного к реальности", - отметил он.

Напомним, что традиционно в Украине перед праздником 8 марта в медиа появлялась серия материалов о необходимости прекратить празднование 8 марта.

Часть материалов публиковалась в рамках исполнения общественными организациями и медиа программ международной технической помощи. В 2025 году таких материалов в публичном пространстве почти нет.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», USAID финансировало в Украине программы, затрагивающие медиа, трансформацию коммуникаций, добропорядочность чиновников на 835 млн грн.

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