В Британии суд присяжных обвинил троих болгар в шпионаже на РФ

Британская полиция назвала дело одной из самых крупных операций внешней разведки в стране.

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Трёх граждан Болгарии признали виновными в шпионаже в пользу России, что, по данным полиции Великобритании, стало одной из крупнейших операций внешней разведки в стране. Ещё трое их сообщников признали свою вину до начала судебного процесса. Об этом сообщает The Guardian.

Лондонский суд присяжных признал виновными Ваню Габерову, Катрин Иванову и Тихомира Иванчева. Ещё три их сообщника — Орлин Русев, Бисер Джамбасов и Иван Стоянов — признали свою вину до суда. Всем шестерым грозит до 14 лет лишения свободы. Приговор им должен быть оглашён 7 мая 2025 года.

В деле также фигурирует Ян Марсалек, которого в Германии разыскивают по подозрению в мошенничестве, связанном с финансовой компанией Wirecard. Лондонская прокуратура отмечает, что группа действовала в интересах гражданина Австрии, который выступал «посредником российских спецслужб». По данным британской полиции, группировка осуществила шесть масштабных операций под руководством Марсалека с 2021 года до их задержания в 2023 году.

По версии следствия, шестеро болгар занимались слежкой на территории Европы за ведущими журналистами-расследователями, разоблачавшими российские власти, а также за другими лицами, которые, предположительно, выступали против Кремля. Среди тех, за кем следили фигуранты дела, — главный редактор издания The Insider Роман Доброхотов, главный расследователь Bellingcat и болгарский журналист Христо Грозев, бывший сотрудник Следственного комитета РФ Кирилл Качур, объявленный в России «иностранным агентом», а также бывший казахстанский политик Бергей Рыскалиев, имеющий статус беженца.

Полиция изъяла у обвиняемых шпионские гаджеты и оборудование, включая 221 телефон, 495 SIM-карт, 11 дронов и игрушки со встроенными камерами и микрофонами.

Также они вели наблюдение за военной базой США в немецком Штутгарте с 2020 по 2023 годы.

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