У Британії суд присяжних звинуватив трьох болгар у шпигунстві на РФ

Британська поліція назвала справу однією з найбільших операцій зовнішньої розвідки в країні.

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Трьох громадян Болгарії визнали винними у шпигунстві на користь Росії, що, за даними поліції Великої Британії, стало однією з найбільших операцій зовнішньої розвідки в країні. Ще троє їхніх спільників зізналися у вчиненому до початку судового процесу. Про це повідомляє The Guardian.

Лондонський суд присяжних визнав винними: Ваню Габерову, Катрін Іванову та Тихоміра Іванчева. Ще три їхні спільники — Орлін Русєв, Бісер Джамбасов та Іван Стоянов — визнали свою вину до суду. Усім шістьом загрожує до 14 років позбавлення волі. Вирок їм мають оголосити 7 травня 2025 року.

У справі також фігурує Ян Марсалек, якого в Німеччині розшукують за підозрою у шахрайстві, пов’язаному з фінансовою компанією Wirecard. Лондонська прокуратура зазначає, що група діяла на користь громадянина Австрії, який виступав "посередником російських спецслужб". За даними британської поліції, угруповання здійснило шість масштабних операцій під керівництвом Марсалека з 2021 року до їхнього затримання у 2023-му.

За версією слідства, шестеро болгар займалася на території Європи стеженням за провідними журналістами-розслідувачами, які викривали російську владу, та іншими люди, які нібито були проти Кремля. Серед тих, за ким стежили фігуранти справи — головний редактор видання The Insider Роман Доброхотов, головний розслідувач видання Bellingcat та болгарський журналіст Христо Грозєв, колишній співробітник Слідчого комітету РФ Кирило Качур, якого оголосили "іноагентом", а також колишній політик із Казахстану Бергей Рискалієв, який має статус біженця.

Поліція вилучила в обвинувачених шпигунські гаджети та обладнання, серед яких 221 телефон, 495 sim-карт, 11 дронів та іграшки із вбудованими камерами та мікрофонами.

Окрім того, вони стежили за військовою базою США в німецькому Штутгарті з 2020 по 2023 роки.

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