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Після зупинки фінансування USAID у медіа стало менше матеріалів про необхідність заборонити святкувати 8 березня

10:13, 8 березня 2025
8 березня 2025 року примітне тим, що матеріалів на тему необхідності заборонити це свято від громадських активістів поменшало.
Після зупинки фінансування USAID у медіа стало менше матеріалів про необхідність заборонити святкувати 8 березня
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Після того, як нова адміністрація Білого дому призупинила фінансування грантів громадським організаціям через USAID та Державний департамент США, в українському медійному просторі поменшало матеріалів про необхідність заборони святування Міжнародного жіночого дня 8 березня. Про це зазначають народні депутати, зокрема Олексій Гончаренко.

"Ось що зупинка USAID робить. Вже немає матеріалів, що не можна нікого вітати, що не можна дарувати квіти і взагалі це заборонене свято. Повертаємось трохи до реальності", - зазначив він.

Нагадаємо, що традиційно в Україні перед святом 8 березня у медіа зʼявлялася серія матеріалів стосовно необхідності припинити святувати 8 березня.

Частина матеріалів публікувалася в рамках виконання громадськими організаціями та медіа програм міжнародної технічної допомоги. В 2025 році таких матеріалів у публічному просторі майже немає.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», USAID фінансувало в Україні програми, які торкалися медіа, трансформації комунікацій, доброчесності чиновників на 835 млн грн.

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Україна свято USAID

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