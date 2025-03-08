Владимир Зеленский указал создать новую военную администрацию на Днепропетровщине

Президент Владимир Зеленский подписал указ 156/2025 об образовании Новопавловской сельской военной администрации Синельниковского района Днепропетровской области.
В частности, во исполнение Закона Украины «О правовом режиме военного положения» Владимир Зеленский постановил:
Указ вступает в силу со дня его опубликования, то есть 7 марта.
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