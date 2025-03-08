МОЗ винесло на громадське обговорення зміни до правил відпуску знеболювального налбуфіну

Аптеки можуть зобов’язати зберігати паперовий рецепт, за яким продані ліки, упродовж трьох років.

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У Міністерстві охорони здоров’я виносять на громадське обговорення зміни до правил відпуску налбуфіну – сильнодіючого опіоїдного знеболювального, що може спричиняти залежність.

Причиною такого рішення стали звернення до МОЗ щодо зростання неконтрольованого вживання налбуфіну, хоча він не входить ані до стандартів лікування хронічного болю, ані до переліку ліків, якими забезпечують військових для надання домедичної допомоги.

Зокрема, у МОЗ вказують, що торік в аптеках реалізовано понад 2,8 млн упаковок налбуфіну, це на 23% більше ніж у 2023, за рік було виписано 4 987 електронних рецептів, а погашено – 794 на 986 упаковок.

Водночас використання налбуфіну в лікарнях знижується: з майже 250 тисяч упаковок – у 2021 році до 14 тисяч – у 2024, пояснюють у МОЗ.

У проєкті змін йдеться про заборону продавати налбуфін за паперовим рецептом. Виняток – аптеки з прифронтових та тимчасово окупованих територій, що не мають технічної можливості виписувати е-рецепт. Вони зможуть продавати налбуфін за паперовим рецептом, поки діє воєнний стан і ще три місяці після його завершення.

Водночас такі аптеки будуть зобов’язані зберігати паперовий рецепт, за яким продані ліки, упродовж трьох років.

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