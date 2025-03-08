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В Минсоцполитики объяснили, как оформить помощь при усыновлении ребенка

15:08, 8 марта 2025
Усыновители детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, имеют право на получение помощи при усыновлении.
В Минсоцполитики объяснили, как оформить помощь при усыновлении ребенка
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Министерство социальной политики объясняет, как оформить пособие при усыновлении ребенка.

Усыновители детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, имеют право на получение помощи при усыновлении.

Размер пособия и график выплат такие же, как и при рождении ребенка.

На данный момент общая сумма составляет 41 280 грн на одного ребенка, из которых 10 320 грн выплачивается единовременно, а оставшаяся сумма — равными частями в течение 36 месяцев.

Пособие назначается на каждого усыновленного ребенка на основании решения суда об усыновлении при условии, что обращение за назначением помощи поступило не позднее 12 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу.

Если ребенка усыновила супружеская пара, пособие начисляется одному из них по их усмотрению. Если усыновитель — один человек, он и получает помощь. Лицо, обращающееся за пособием при усыновлении, должно быть гражданином Украины и постоянно проживать на ее территории.

Подать заявление на назначение помощи при усыновлении ребенка можно офлайн в местный орган социальной защиты населения, ЦНАП или онлайн на портале «Дія».

Как подать заявление офлайн:

К заявлению установленного образца, которое заполняется на месте, необходимо приложить:

  • копию свидетельства о рождении ребенка, выданного государственным органом регистрации актов гражданского состояния после внесения изменений в актовую запись о рождении на основании решения суда об усыновлении;
  • копию решения суда об усыновлении ребенка.

При подаче заявления усыновитель должен предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Если усыновителями являются супруги — заявление подает один из них.

Как подать заявление через «Дію»:

Заявление на назначение помощи при усыновлении ребенка подается по ссылке.

Алгоритм подачи:

  1. Нажать кнопку «Подати заяву» и авторизоваться.
  2. Указать данные ребенка или детей, на которых должно быть назначено пособие.
  3. Выбрать способ получения пособия.
  4. Ввести данные о судебном решении об усыновлении.
  5. Подписать заявление электронной подписью или «Дія.Підпис» и отправить.

Заявление поступает в орган социальной защиты населения. Статус рассмотрения заявления будет отображаться в личном кабинете на портале «Дія».

После рассмотрения заявления заявитель получит уведомление на электронную почту, привязанную к «Дія».

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