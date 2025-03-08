В Минсоцполитики объяснили, как оформить помощь при усыновлении ребенка

Министерство социальной политики объясняет, как оформить пособие при усыновлении ребенка.
Усыновители детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, имеют право на получение помощи при усыновлении.
Размер пособия и график выплат такие же, как и при рождении ребенка.
На данный момент общая сумма составляет 41 280 грн на одного ребенка, из которых 10 320 грн выплачивается единовременно, а оставшаяся сумма — равными частями в течение 36 месяцев.
Пособие назначается на каждого усыновленного ребенка на основании решения суда об усыновлении при условии, что обращение за назначением помощи поступило не позднее 12 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу.
Если ребенка усыновила супружеская пара, пособие начисляется одному из них по их усмотрению. Если усыновитель — один человек, он и получает помощь. Лицо, обращающееся за пособием при усыновлении, должно быть гражданином Украины и постоянно проживать на ее территории.
Подать заявление на назначение помощи при усыновлении ребенка можно офлайн в местный орган социальной защиты населения, ЦНАП или онлайн на портале «Дія».
Как подать заявление офлайн:
К заявлению установленного образца, которое заполняется на месте, необходимо приложить:
При подаче заявления усыновитель должен предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
Если усыновителями являются супруги — заявление подает один из них.
Как подать заявление через «Дію»:
Заявление на назначение помощи при усыновлении ребенка подается по ссылке.
Алгоритм подачи:
Заявление поступает в орган социальной защиты населения. Статус рассмотрения заявления будет отображаться в личном кабинете на портале «Дія».
После рассмотрения заявления заявитель получит уведомление на электронную почту, привязанную к «Дія».
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