Чиновник Одесского горсовета погорел на взятке за беспрепятственное оформление документов на строительство

Чиновник требовал взятку за разрешение на реконструкцию нежилого помещения под административно-офисные цели.

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Правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении должностному лицу Департамента архитектуры и градостроительства Одесского городского совета в вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

Как сообщила Одесская областная прокуратура, подозреваемый требовал 2 000 долларов США у представителя коммерческой структуры за выдачу разрешения на выполнение строительных работ. Речь идет о реконструкции нежилого помещения под административно-офисные цели по улице Ланжероновской в Одессе.

«За эти деньги он обещал не чинить препятствий предпринимателю и обеспечить получение необходимых документов», — сообщили в прокуратуре.

Чиновника задержали во время получения оговоренной суммы неправомерной выгоды.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности.

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